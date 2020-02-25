Ukrayna'da Hocalı Katliamı anıldı - Son Dakika
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Ukrayna'da Hocalı Katliamı anıldı

6 saat önce

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Ermeniler tarafından gerçekleştirilen Hocalı Soykırımı'nda hayatını kaybedenler anıldı.

Ukrayna'da Hocalı Katliamı anıldı, System.String[]

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Ermeniler tarafından gerçekleştirilen Hocalı Soykırımı'nda hayatını kaybedenler anıldı.


Azerbaycan'ın Ukrayna Büyükelçiliği ve Haydar Aliyev Fon'u tarafından, "Silahlı Çatışmada Sivillerin Korunması" adı altında düzenlenen anma programına; Ukrayna, Azerbaycan, Kırım ve Türkiye gibi ülkelerden siyasi temsilciler de katıldı. Sabah saatlerinde President Otel'de başlayan programa, Azerbaycan Büyükelçisi Azer Xudiyev, Türkiye'nin Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Konseyi Başkanı Ludmila Denisova, Kırım Tatar Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov'ın yanı sıra Ukraynalı milletvekilleri de katıldı.


Anma töreninde, Ermeniler'in yaptığı katliamlara ve Hocalı'ya dair bir belgeselin gösterimi yapıldı.


"Çok sayıda çocuk, kadın, genç ve yaşlı katledildi"


Hukuk alanında çalışan, aynı zamanda Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Bölümü'nde Yüksek Lisans yapan Azerbaycan vatandaşı Settarova Momine Hatun, "1992 yılında, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece, Sovyetler Birliği'nden kalma 336. Mekanize Alayı'nın desteğiyle, Ermenistan kuvvetlerinin Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrine girdi. O bölgede yaşayan Azerbaycan Türklerine karşı toplu şekilde katliam yapıldı. Çok sayıda çocuk, kadın, genç ve yaşlı katledildi. Azerbaycan'ın resmi kaynaklarına göre, 83 çocuk, 106 kadın ve 70'den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 sakin öldürülmüş, toplam 487 kişi ağır yaralanmıştır. 1275 kişi ise rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştur. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başları kesildiği görülmüştür. Hamile kadınlar ve çocukların da buna maruz kaldığı tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı. - KİEV

Azerbaycan, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:10 Kaynak: İHA
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