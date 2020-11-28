Ukrayna'da Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı - Son Dakika

Ukrayna'da Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı

28.11.2020 13:11
Ukrayna'da Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı, System.String[]

Ukrayna'da Sovyet rejiminin 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı.

Ukrayna'da Sovyet rejiminin 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Holodomor Anıtı'nda Holodomor trajedisinin kurbanları için düzenlenen anma törenine, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska'nın yanı sıra Başbakan Denis Şmigal ve birçok devlet görevlisi katıldı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Holodomor'un yıl dönümü nedeniyle yapılan açıklamada, "Her sene kasımın son cumartesi günü Ukrayna'da 1932-1933 yılları arasında yaşanan Holodomor'un kurbanları anılıyor. Ukrayna ve Türkiye de dahil farklı ülkelerdeki Ukraynalılar, öldürülen milyonlarca masum yurttaşlarımızı yad ediyor" ifadelerine yer verildi.

ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİNDE KURBANLARIN ANISINA SERGİ AÇILDI

Ukrayna'da farklı değerlendirmelere göre 1932-1933 yılları arasında 7 ila 10 milyon kişinin açlık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Bu korkunç facia kuraklık veya mahsul kıtlığı gibi doğal afetler sonucunda değil, Ukraynalıları yok etmek için uygulanan politikanın bir parçası olarak meydana geldi. İnsanlığa karşı işlenen bu tür suçların bir daha asla yaşanmaması için demokratik dünya Holodomor gibi tarihin korkunç sayfalarını hatırlamalı" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği binasının önünde, Holodomor'da hayatlarını kaybedenlerin anısına Türkçe anlatımlı bir sergi ziyarete açıldı.


Ukrayna'da Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı
Ukrayna'da Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna'da Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı - Son Dakika Dünya


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