Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da İki Genç Kızı Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Ukrayna'da İki Genç Kızı Öldüren Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

Ukrayna'nın Harkov kentinde tıp okuyan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi'yi (22), öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Hüsnü Can Ç. (21), "Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ukrayna'da İki Genç Kızı Öldüren Şüpheli Tutuklandı, System.String[]


Ukrayna'nın Harkov kentinde tıp okuyan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi'yi (22), öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Hüsnü Can Ç. (21), "Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Şüpheli Hüsnü Can Ç., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Polis ifadesinde susma hakkını kullanarak ifade vermeye yanaşmayan Hüsnü Can Ç, dosyaya bakan Cumhuriyet savcısına verdiği ifadede suçunu itiraf etti. Şüpheli ifadesinde, "eski kız arkadaşı olan ve Ukrayna'da eğitim gören Buket Yıldız'ı barışma teklifini reddettiği için yılbaşında Ukrayna'daki evine gidip boğazını keserek öldürdüğünü, aynı gün Buket'in ev arkadaşı olan Zeynep Hüsünbeyi de öldürdüğünü, evde bulunan 4 adet bilgisayarı da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla alıp Türkiye'ye getirerek sattığını" belirterek suçlamayı kabul etti.

Hüsnü Can Ç., ifadesinin ardından tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme Hüsnü Can Ç.'yi "Canavarca Hisle Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Görüntü Dökümü

------------

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:20 Kaynak: DHA

İstanbul, Ukrayna, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



16 Yaşında Kuzeni, 17 Yaşında Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Genç Kız Kayboldu AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor

Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı "Hastayım" Diyerek Takımla Çalışmalara Katılmayan Emre Mor'un Başı Dertte
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 20:00:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da İki Genç Kızı Öldüren Şüpheli Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]