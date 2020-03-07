Ukrayna'da iki rahip kilisede kavgaya karıştı - Son Dakika
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Ukrayna'da iki rahip kilisede kavgaya karıştı

7 saat önce

Ukrayna'da iki rahip kilisede kavgaya karıştıSibel DENİZ, (DHA)- Ukrayna'nın Odessa kentinde Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne mensup iki din adamı, kilisenin içinde aralarında kadınların da bulunduğu kavgaya karıştı.

Ukrayna'da iki rahip kilisede kavgaya karıştı

Sibel DENİZ, (DHA)- Ukrayna'nın Odessa kentinde Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne mensup iki din adamı, kilisenin içinde aralarında kadınların da bulunduğu kavgaya karıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Kameraya yansıyan görüntülerde kilisede iki kadın arasında çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. Arbedeye, iki din görevlisi de dahil oldu. Kavgada, kadınlardan birinin darbedildiği belirtildi. EADaily'nin haberine göre dövülen kadının durumunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ukrayna'da iki rahip kilisede kavgaya karıştı

Ukrayna, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:14 Kaynak: DHA
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