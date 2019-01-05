Ukrayna'da İki Türk Öğrenciyi Öldüren Katil Zanlısının İlk Sözleri "Ben Öldürmedim" Oldu

Ukrayna
'da iki Türk öğrenciyi öldüren katil zanlısının ilk sözleri "ben öldürmedim" oldu Kurtköy
Mezarlığı'nda babasının kabri başında yakalanan zanlının, polise ilk ifadesinin "Ben öldürmedim" şeklinde olduğu öğrenildi
Katil zanlısının yapılan kontrollerinde yüzünde ve vücudunun bazı bölgelerinde tırnak yaraları olduğu belirtildi
Çifte cinayetin katil zanlısını adresinde bulamayan polis, evinde kaldığı S.Y.'nin polise verdiği ifadeden yola çıkarak ulaştı
İSTANBUL - Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen tıp öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin katil zanlısı Hüsnü Can Çökmez'in yakalandığı sırada ilk tepkisi "Ben öldürmedim" şeklindeki sözleri oldu. Katil zanlısının yüzünde ve vücudunun bazı bölgelerinde tırnak yaraları olduğu ve oldukça tedirgin tavırlar sergilediği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Ukrayna'da, Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Buket Yıldız ile 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmalarda, Türk polisi, Ukrayna polisi ve Interpol'ün ortak çalışması dikkat çekti. 2 Ocak Çarşamba
günü havayolu ile Türkiye
'ye giriş yaptığı tespit edilen katil zanlısı Hüsnü Can Çökmez'in yakalanması için çalışmalar sürerken, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü
Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Kurtköy'deki adresine gitti. Burada bulunamayan zanlı ile ilgili ilk ipucu dün akşam saatlerinde elde edildi. Zanlının S.Y. adında bir arkadaşında saklandığını tespit eden polis, ilk olarak cinayet zanlısını saklayan S.Y.'yi gözaltına alarak sorguya çekti.
Adresinde bulunamadı, saklandığı arkadaşından yola çıkılarak zanlıya ulaşıldı
Katil zanlısını gizlediği ileri sürülen S.Y.'nin polise verdiği ifadede, Hüsnü Can Çökmez ile sabah saatlerinde bir arada oldukları, ancak daha sonra ayrıldıklarını söylediği ve bir daha da buluşmadıklarını anlattığı öğrenildi. Katil zanlısını sakladığı iddia edilen S.Y. son olarak Hüsnü Can Çökmez'in Kurtköy Mezarlığı'nda bulunan babasının kabrine gitmiş olabileceğini ifade etti.
"Ben öldürmedim" diyen zanlıda tırnak yaraları tespit edildi
S.Y.'nin verdiği ifadeler doğrultusunda Pendik'te gizlendiğini saptayan emniyet güçleri, Çökmez'in gidebileceği tüm noktaları ve arkadaşı S.Y.'nin ifade ettiği Kurtköy Mezarlığı'nı didik didik aradı. Polis
, Buket Yıldız ile Zeynep Hüsünbeyi'nin katil zanlısı olarak aranan Çökmez'i, akşam saat 16.20 sıralarında Kurtköy Mezarlığı'nda, babasının kabri başında yakalayarak gözaltına aldı. Yakalandığı sırada üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak bulunan çifte cinayetin zanlısı Çökmez'in, polisi karşısında gördüğü anda verdiği ilk tepkisi ise "Ben öldürmedim" şeklindeki sözleri oldu. Polisin sağlık kontrolünden geçirdiği zanlının yüzünde ve vücudunun bazı bölgelerinde de tırnak yaraları olduğu kaydedilirken, bunun da cinayet anında maktullerle yaşanan boğuşma esnasında olmuş olabileceği ifade edildi. Yakalanan zanlının oldukça tedirgin tavırlar sergilediği de belirtiliyor.
Olayın geçmişi
Ukrayna'nın Harkov kentinde bulunan Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi'nden haber alamayan arkadaşları durumu polise aktarmış, kız öğrencilerin yaşadıkları Valentinovskaya Caddesi'ndeki apartman dairesine giden Ukrayna polisi, kızların cansız bedenleri ile karşılaşmıştı. Yapılan incelemede öğrencilerin bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edilmişti.
Yürütülen soruşturmalarda kızlardan birinin eski erkek arkadaşı Hüsnü Can Çökmez, katil zanlısı olarak aranırken, İnterpol Daire Başkanlığı tarafından da aranan şüphelinin 2 Ocak'ta Türkiye'ye giriş yaptığı saptanmıştı.