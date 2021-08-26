Ukrayna'da ilk kez bir kadın asker, Savunma Bakanlığı tarafından tuğgenerallik rütbesine yükseltildi.

Kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu Ukrayna'da, ordu bünyesinde bir ilk yaşandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Tatyana Ostaschenko isimli subayın, Ukrayna Ordusu'nda bir ilki gerçekleştirerek tuğgenerallik rütbesine eriştiği bildirilerek, Ostaschenko tebrik edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin imzaladığı 427/2021 sayılı kararname ile tuğgenerallik rütbesine yükseltilen Ostaschenko böylelikle Ukrayna tarihinde tuğgeneral rütbesine yükseltilen ilk kadın subay olarak tarihe geçti.

(Bekir Keskin/İHA)