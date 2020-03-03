Ukrayna'da ilk korona virüsü vakası tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'da ilk korona virüsü vakası tespit edildi - Son Dakika

Ukrayna'da ilk korona virüsü vakası tespit edildi

6 saat önce

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Ukrayna'da ilk korona virüsü vakası tespit edildi, System.String[]

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı.


Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü Ukrayna'da ortaya çıktı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü (Covid-19) vakasının onaylandığını ve İtalya'dan Ukrayna'ya seyahat eden bir kişide görüldüğünü açıkladı. Kişinin hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. - KİEV

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Ukrayna, Wuhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:46 Kaynak: İHA
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