Ukrayna'da ilk korona virüsü vakası tespit edildi - Son Dakika

Ukrayna'da ilk korona virüsü vakası tespit edildi
6 saat önce
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:46 Kaynak: İHA
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü Ukrayna'da ortaya çıktı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü (Covid-19) vakasının onaylandığını ve İtalya'dan Ukrayna'ya seyahat eden bir kişide görüldüğünü açıkladı. Kişinin hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. - KİEV
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