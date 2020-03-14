Ukrayna'da ilk Korona virüsü vakasının görüldüğü bölge karantinaya alındı - Son Dakika
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Ukrayna'da ilk Korona virüsü vakasının görüldüğü bölge karantinaya alındı

6 saat önce

Ukrayna'da ilk korona virüsü salgınının görüldüğü Çernovtsi Bölgesi, bugünden itibaren karantinaya alındı.

Ukrayna'da ilk Korona virüsü vakasının görüldüğü bölge karantinaya alındı, System.String[]

Ukrayna'da ilk korona virüsü salgınının görüldüğü Çernovtsi Bölgesi, bugünden itibaren karantinaya alındı.


Ukrayna'nın Çernovtsi Bölgesi'nde ortaya çıkan korona virüsü vakası sonrasında bazı illerde karantina uygulamasına geçilmesi, ülke genelinde büyük paniğe yol açtı. Ukrayna'nın birçok bölgesinde halk paniğe kapıldı ve marketlere akın etti. Çernovtsi Bölgesi'nde korona virüsü taşıdığı gerekçesiyle hastanelere gelen vatandaşların sayısının artması üzerine valilik harekete geçti.


Çernovtsi Valisi Sergey Osaçuk tarafından yapılan açıklamada, "Hepimizin de bildiği gibi ikinci korona virüsü enfeksiyonu bölgemizde tespit edildi. Bölgemizdeki virüs yayılımını engellemek amacıyla, 14 Mart'tan itibaren 'Olağanüstü Hal' uygulamasına geçiyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko tarafından da bir açıklama yapılmış ve başkent Kiev'in Mart sonuna kadar karantinaya alınacağı duyurulmuştu. Karantinadan dolayı okullarda eğitime ara verildi, konserler ve gösteriler gibi toplumsal kalabalıkların olduğu etkinliklere izin verilmeyecek, sinema ve tiyatro salonlarına girişlere sınırlamalar getirildi. Resmi açıklamalara göre, Ukrayna'da korona virüsü nedeniyle toplamda bir kişi hayatını kaybetti. - KİEV

Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:18 Kaynak: İHA
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