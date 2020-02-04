Ukrayna'da ilk Osmanlı Temsilciliğinin açıldığı binaya "hatıra plaketi" çakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukrayna'da ilk Osmanlı Temsilciliğinin açıldığı binaya 'hatıra plaketi' çakıldı - Son Dakika

Ukrayna'da ilk Osmanlı Temsilciliğinin açıldığı binaya "hatıra plaketi" çakıldı

6 saat önce

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, ilk Osmanlı Diplomatik Temsilciliğinin açıldığı binaya hatıra plaketi çakıldı.

Ukrayna'da ilk Osmanlı Temsilciliğinin açıldığı binaya

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, ilk Osmanlı Diplomatik Temsilciliğinin açıldığı binaya hatıra plaketi çakıldı.


Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Premier Palace Hotel'de tarihi bir tören düzenlendi. Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal'ın da katıldığı törende, Ukrayna'nın ilk Osmanlı Diplomatik Temsilcisi Ahmet Muhtar Bey adına, görevi esnasında çalıştığı ve aynı zamanda konakladığı otelin duvarına hatıranın ölümsüzleştirilmesi adına plaket çakıldı.


"Odalardan birinde konakladı, diğerinde diplomasi görevlerini yürüttü"


Hatıra töreninde konuşan Güldere, "Ukrayna Halk Cumhuriyeti ve Osmanlı İmparatorluğu karşılıklı temsilcilikler açtı. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk Ukrayna Diplomatik Temsilcisi Ahmet Muhtar bey bu otelde iki oda kiraladı. Odalardan birinde konaklarken, diğerinde ise diplomasi görevlerini yürüttü. Bu hatıra plaketini çakmak kolay olmadı. Kiev Belediyesinden resmi ve diplomatik izinler alındı" şeklinde konuştu.


"Astığımız plaket tarihimiz adına çok önemli"


Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ise yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü ziyaretinde devlet arşivleri konusunda önemli anlaşmalar imzalandı. Bugün de bu hatıra plaketini astık. İki ülkenin tarihi zenginliklerinin incelenmesi için devlet arşivleri çok önemlidir. Ukrayna ve Türkiye arasında arşiv konusunda yapılan anlaşmalara göre, karşılıklı resmi ziyaretler ve dijital ortamda arşiv paylaşımlar yapılacak. Astığımız plaket tarihimiz adına çok önemlidir" ifadelerini kullandı.


Öte yandan devlet arşivlerine yönelik Türkiye ve Ukrayna arasında önemli gelişmelerin yaşanmaya devam edeceği bildirildi. - KİEV

Devlet Arşivleri, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam, Rus basınında gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsten nasıl korunduğunu açıkladı İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı! Hızı saatte 80 kilometreyi bulacak Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den korkutan Manisa depremi tahmini: 7 şiddetinde deprem olabilir

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 03:06:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'da ilk Osmanlı Temsilciliğinin açıldığı binaya "hatıra plaketi" çakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]