Ukrayna'da ilk Rus askerin yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Ukrayna'da ilk Rus askerin yargılanmasına başlandı

13.05.2022 19:31

- Ukrayna'da ilk Rus askerin yargılanmasına başlandı Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları nedeniyle, Ukrayna'da ilk kez bir Rus askerin savaş suçundan yargılanmasına başlandı.

- Ukrayna'da ilk Rus askerin yargılanmasına başlandı

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları nedeniyle, Ukrayna'da ilk kez bir Rus askerin savaş suçundan yargılanmasına başlandı. 21 yaşındaki Vadim Shishimarin'in duruşması 18 Mayıs'a ertelendi.

Rusya, Ukrayna saldırılarını sürdürürken, bir ilk yaşanıyor. İlk kez 21 yaşındaki Vadim Shishimarin adlı bir Rus askerin savaş suçu nedeniyle Ukrayna'da yargılanması başladı. Sumi kentinde 62 yaşındaki sivil adamı öldürmekle suçlanan Shishimarin, Kiev'deki mahkeme salonuna büyük güvenlik önlemleri ile getirildi. Shishimarin, cam bir bölmede oturtulurken, duruşma gazeteci akınına uğradı. Rus askerin avukatı Viktor Ovsyannikov, müvekkilinin suçu kabul edip etmeyeceğine daha sonra karar vereceğini dile getirdi.

Moskova Bölgesi 4'üncü Tank Kantemirov Tümeni 32010 askeri birliğinde görevli Shishimarin'ın duruşması Mayıs'a ertelendi.

Rus askerin 10 ila 15 yıl veya ömür boyu hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

Ukrayna'da ilk Rus askerin yargılanmasına başlandı
Ukrayna'da ilk Rus askerin yargılanmasına başlandı
Ukrayna'da ilk Rus askerin yargılanmasına başlandı
Ukrayna'da ilk Rus askerin yargılanmasına başlandı

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Ukrayna, Rusya, Savaş, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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