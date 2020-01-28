Ukrayna'da insan kaçakçılığı ile suçlanan Türk vatandaşına 5 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ukrayna'da insan kaçakçılığı ile suçlanan Türk vatandaşına 5 yıl hapis - Son Dakika Dünya

Ukrayna'da insan kaçakçılığı ile suçlanan Türk vatandaşına 5 yıl hapis

6 saat önce

Ukrayna'da yasa dışı göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerini organize etmekle suçlanan bir Türk vatandaşı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ukrayna'da insan kaçakçılığı ile suçlanan Türk vatandaşına 5 yıl hapis, System.String[]

Ukrayna'da yasa dışı göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerini organize etmekle suçlanan bir Türk vatandaşı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamada, Türk ve Afganistan vatandaşlarının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya kaçak geçişlerini organize ettiği belirlenen bir Türk vatandaşının, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Ukrayna'nın Zakarpatya ilinde geçen Eylül ayında bir kamyonun içinde yasa dışı yoldan ülke sınırını geçerek, Slovakya'ya gitme girişiminde bulunduğu saptanan iki Türk ve iki Afganistan vatandaşı yakalanmıştı. Bu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir Türk vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

İsmi açıklanmayan Türk vatandaşının, Ukrayna'nın Ujgorod kentinde çıkarıldığı mahkemede 'yasa dışı göç organize etmek' suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına mahkum edildiği kaydedildi.

Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Servisi verilerine göre, Ukrayna'da 2019 yılının ilk 10 ayında yasa dışı yoldan AB ülkelerine gitme girişiminde bulunan 200'den fazla Türk vatandaşı yakalandı.


Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:18 Kaynak: DHA
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