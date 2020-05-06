Ukrayna'da işletme sahiplerinden karantina protestosu - Son Dakika

Ukrayna'da işletme sahiplerinden karantina protestosu

Deniz Berktay/KIEV, (DHA) - Ukrayna'da koronavirüs (Covid 19) ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle iflasın eşiğine gelen küçük ve orta büyüklükteki işletme sahipleri başkent Kiev'de, protesto gösterisi düzenledi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ülkenin farklı şehirlerinden gelen yüzlerce küçük ve orta büyüklükteki işletme sahibi koronavirüs nedeniyle uygulanan toplanma konusundaki kısıtlamalara aldırış etmeksizin başbakanlık binası yakınlarında protesto yaptı. Göstericiler, şehir merkezindeki bazı ana caddeleri trafiğe kapatırken polisin bu esnada çevrede güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi. Ukrayna'da bu sabah açıklanan rakamlara göre, koronavirüs vaka sayısı, düne göre 487 kişi artarak 13 bin184'e yükseldi. Salgının başından beri hayatını kaybedenlerin sayısının ise, 327'ye yükseldiği bildiriliyor.