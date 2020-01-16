Ukrayna'da kadınların emeklilik yaşı yükseliyor - Son Dakika
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Ukrayna'da kadınların emeklilik yaşı yükseliyor

6 saat önce

Ukrayna'da kadınlar için emeklilik yaşının 55'ten 59 yıl 6 aya yükseleceği açıklandı.

Ukrayna'da kadınların emeklilik yaşı yükseliyor, System.String[]

Ukrayna'da kadınlar için emeklilik yaşının 55'ten 59 yıl 6 aya yükseleceği açıklandı.


Ukrayna Emeklilik Fonu basın merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, kadınlarda emeklilik yaşı 1 Nisan 2020'de 59 yıl 6 aya yükselecek. 1 Nisan 2021'den itibaren ise emeklilik yaşı 60 olacak. Emeklilik yasasında yapılacak yeni düzenleme ile 1 Ocak 2028'den itibaren yaştan bağımsız olarak 40 yıl ve daha fazla süre sigorta primi yatanlar emekli olabilecek.


Ukrayna'da mevcut yasaya göre ise kadınlar 55, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor. - KİEV

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:18 Kaynak: İHA
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