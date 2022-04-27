Ukrayna'da Kadir Gecesi savaşın gölgesinde idrak edildi - Son Dakika
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Ukrayna'da Kadir Gecesi savaşın gölgesinde idrak edildi

27.04.2022 22:43
Ukrayna'da Kadir Gecesi savaşın gölgesinde idrak edildi

Ukrayna'daki Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni savaşın gölgesinde eda etti.

Ukrayna'daki Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni savaşın gölgesinde eda etti.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken, Müslümanlar, Kadir Gecesi nedeniyle başkent Kiev'deki İslam Kültür Merkez Camisi'ne akın etti.

Ezan okumasının ardından orucunu açan cemaat, teravih namazını kıldı.

Caminin dışındaki alanda kurulan sofralarda oruç açan Müslümanlar, dualar eşliğinde Kadir Gecesi'ni idrak etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da Kadir Gecesi savaşın gölgesinde idrak edildi - Son Dakika


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