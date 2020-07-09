Ukrayna'da kan donduran olay: 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cesedini parçaladılar - Son Dakika

Ukrayna'da kan donduran olay: 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cesedini parçaladılar

UKRAYNA'nın Odesa ilinde 68 yaşındaki bir Türk vatandaşının cinayete kurban gittiği bildirildi.

UKRAYNA'nın Odesa ilinde 68 yaşındaki bir Türk vatandaşının cinayete kurban gittiği bildirildi. 17 yaşındaki 2 kişi tarafından öldürülen Türk vatandaşının cesedinin parçalanarak gömüldüğü ortaya çıktı.

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Ukrayna'nın Odesa iline bağlı Bilgorod-Dnistrovskiy şehrinde öldürülen 68 yaşındaki Türk vatandaşının cesedinin parçalara ayrıldığı ve 14 çöp poşetine konularak gömüldüğü belirlendi. Ukrayna polisinden yapılan açıklamaya göre, 68 yaşındaki bir Türk vatandaşının kaybolması üzerine yeğeni, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, ismi açıklanmayan Türk vatandaşının kiraladığı eve giderek incelemelerde bulundu. Evde kan izlerine rastlanması üzerine araştırmayı derinleştiren polisler, olayın failleri olarak 17 yaşındaki bir kız ile erkeği gözaltına aldı.

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Gözaltına alınan zanlıların, yapılan sorgulamada cinayeti itiraf ettikleri belirtildi. Gece geç saatlerde evin penceresinden içeri girerek Türk vatandaşını öldüren şüphelilerin, daha sonra iz bırakmamak için cesedi parçalara ayırarak gömdükleri belirlendi. Polis ekipleri, Türk vatandaşının cesedinin parçalarını 14 çöp poşetinin içinde Dinyester Limanı'nın kıyısına gömülmüş halde buldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, 'kasten öldürme' suçundan yargılanacak olan zanlıların müebbet hapis cezasına çarptırabilecekleri bildirildi.

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 22:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da kan donduran olay: 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cesedini parçaladılar - Son Dakika
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