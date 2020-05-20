Ukrayna'da karantina 22 Haziran'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Ukrayna hükümeti tarafından alınan kararla karantina 22 Haziran'a kadar uzatıldı.



Ukrayna'da bugün Başbakan Denis Şmigal başkanlığında yapılan kabine toplantısında alınan kararla, 22 Mayıs'ta son bulması beklenen karantina kararı 22 Haziran'a kadar uzatıldı. Ancak Denis Şmigal açıklamasında 22 Mayıs'tan itibaren normalleşme sürecinin ikinci etabına geçilerek, toplu taşıma araçları ve metronun vatandaşa hizmet vereceğini söyledi. Ayrıca seyircisiz spor müsabakalarına izin verilecek ve kiliselerde her 10 metrekareye 1 kişi düşmesi şartıyla ibadetlere izin verilecek.



10 günde bir yeni adımlar atılacak



Konuya ilişkin bir açıklama da Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov'dan geldi. Stepanov, "22 Mayıs'tan itibaren her 10 günde bir normalleşmeye yönelik kontrollü adımlar atacağız ve bu dönem adaptasyon karantinası olacak" şeklinde konuştu.



Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülke genelinde korona virüs vaka sayısı 19 bin 230'a, can kaybı ise 564'e yükseldi. - KİEV