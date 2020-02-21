Ukrayna'da karantina alanı görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukrayna'da karantina alanı görüntülendi - Son Dakika

Ukrayna'da karantina alanı görüntülendi

18 dakika önce

Korona virüsü salgını nedeniyle Çin'in Wuhan kentinden ülkelerine tahliye edilen Ukraynalılar, karantina altında tutuldukları bölgede görüntülendi.

Korona virüsü salgını nedeniyle Çin'in Wuhan kentinden ülkelerine tahliye edilen Ukraynalılar, karantina altında tutuldukları bölgede görüntülendi.

Çin'in Wuhan kentinden korona virüs salgını nedeniyle, 20 Şubat Perşembe günü tahliye edilerek Ukrayna'nın başkenti Kiev'e oradan da Poltova Bölgesi'ndeki özel karantina bölgesine getirilen Ukrayna vatandaşları, kendileriyle beraber tahliye edilen yabancı ülke vatandaşlarıyla birlikte karantinada tutuldukları özel alanda görüntülendi. Poltova Bölgesi'ndeki Noviye Sanjari isimli yerleşim bölgesinde karantina altında tutulan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenirken, 80'e yakın kişinin 14 gün boyunca karantina altında tutulması planlanıyor.

Tahliyenin ardından ülkede büyük karışıklıklar yaşanırken, karantina bölgesinin yaşam merkezlerine yakın olduğunu duyan bölge sakinleri virüs bulaşması korkusuyla yollara barikatlar kurarak hastane girişlerini kapattı ve polisle çatıştı. Çıkan arbedeler sonucunda birçok polis memuru ve sivil yaralanırken, çok sayıda kişi ise gözaltına alındı.

Olayların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıklama yaparak, "Bu tür taşkınlıklar Ukrayna halkının karakteriyle uyuşmuyor. Herkesi sağduyulu olmaya çağırıyorum" demişti.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna'da karantina alanı görüntülendi

Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Wuhan, Kiev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle araba satışları yüzde 92 oranında düştü
Lübnan'da, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildi Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle araba satışları yüzde 92 düştü Son dakika: FETÖ'den yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 20:53:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'da karantina alanı görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]