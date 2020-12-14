Ukrayna'da karantina belirlenen tarihten de öne çekebilir - Son Dakika

Ukrayna Bakanlar Kurulu, Ocak ayında planlanan karantina uygulamasının duruma göre ön tarihlere çekilebileceğini duyurdu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası bir açıklama yapmış ve 8-24 Ocak arasında ülke genelinde karantina uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. Ancak Ukrayna Bakanlar Kurulu'ndan yeni bir açıklama geldi. Ocak ayında karantina uygulamasına geçmeye hazırlanan Ukrayna, vaka sayılarının durumuna göre içinde bulunduğumuz Aralık ayında da karantina sürecinin başlayabileceğini açıkladı. Bakanlar Kurulu'nun açıklamasında, "Günlük vaka sayıları 32-35 bini bulursa, karantina uygulamasının tarihini öne çekebiliriz. Hastanelerdeki oksijen ve yoğun bakım odalarının doluluk oranı da çok önemli" ifadeleri kullanıldı.

Yeni karantina uygulamasında, kreşler hariç tüm okullar kapatılacak, restoran gibi işletmeler kapalı olacak sadece paket servisi hizmeti verebilecek, hiçbir sosyal ve kültürel etkinliğe izin verilmeyecek, alışveriş merkezleri ve spor salonları gibi insanların toplu vakit geçirdiği mekanlar da kapalı tutulacak. Uluslararası seyahatler ve toplu taşıma hizmetleri devam edecek. Benzinlikler, eczaneler, kuaförler, tamirciler, oteller ise faaliyetlerini sürdürecekler.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son 24 saatlik korona virüs verilerine göre ülke genelinde yapılan 25 bin 582 korona virüs testinden 6 bin 451'i pozitif çıktı. Bin 895 kişi hastaneye kaldırılırken, 5 bin 154 kişi ise korona virüsü yenerek eski sağlığına tekrar kavuştu. 93 kişi ise korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Şmigal, daha önce yaptığı açıklamada, "Yıl sonuna kadar 3 hafta kaldı. Vaka sayılarının fazla artış göstermemesi nedeniyle Aralık ayında karantina düşünmüyoruz. Ancak toplantımızda aldığımız karara göre 8-24 Ocak arası tüm ülke genelinde karantina uygulamasına geçeceğiz. Bu süreci Güvenliğimiz İçin Kış Tatili olarak adlandırıyoruz" şeklinde konuşmuştu. - KİEV