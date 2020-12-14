Ukrayna'da karantina belirlenen tarihten de öne çekebilir - Son Dakika

Ukrayna'da karantina belirlenen tarihten de öne çekebilir

14.12.2020 15:59
Ukrayna'da karantina belirlenen tarihten de öne çekebilir, System.String[]

Ukrayna Bakanlar Kurulu, Ocak ayında planlanan karantina uygulamasının duruma göre ön tarihlere çekilebileceğini duyurdu.

Ukrayna Bakanlar Kurulu, Ocak ayında planlanan karantina uygulamasının duruma göre ön tarihlere çekilebileceğini duyurdu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası bir açıklama yapmış ve 8-24 Ocak arasında ülke genelinde karantina uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. Ancak Ukrayna Bakanlar Kurulu'ndan yeni bir açıklama geldi. Ocak ayında karantina uygulamasına geçmeye hazırlanan Ukrayna, vaka sayılarının durumuna göre içinde bulunduğumuz Aralık ayında da karantina sürecinin başlayabileceğini açıkladı. Bakanlar Kurulu'nun açıklamasında, "Günlük vaka sayıları 32-35 bini bulursa, karantina uygulamasının tarihini öne çekebiliriz. Hastanelerdeki oksijen ve yoğun bakım odalarının doluluk oranı da çok önemli" ifadeleri kullanıldı.

Yeni karantina uygulamasında, kreşler hariç tüm okullar kapatılacak, restoran gibi işletmeler kapalı olacak sadece paket servisi hizmeti verebilecek, hiçbir sosyal ve kültürel etkinliğe izin verilmeyecek, alışveriş merkezleri ve spor salonları gibi insanların toplu vakit geçirdiği mekanlar da kapalı tutulacak. Uluslararası seyahatler ve toplu taşıma hizmetleri devam edecek. Benzinlikler, eczaneler, kuaförler, tamirciler, oteller ise faaliyetlerini sürdürecekler.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son 24 saatlik korona virüs verilerine göre ülke genelinde yapılan 25 bin 582 korona virüs testinden 6 bin 451'i pozitif çıktı. Bin 895 kişi hastaneye kaldırılırken, 5 bin 154 kişi ise korona virüsü yenerek eski sağlığına tekrar kavuştu. 93 kişi ise korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Şmigal, daha önce yaptığı açıklamada, "Yıl sonuna kadar 3 hafta kaldı. Vaka sayılarının fazla artış göstermemesi nedeniyle Aralık ayında karantina düşünmüyoruz. Ancak toplantımızda aldığımız karara göre 8-24 Ocak arası tüm ülke genelinde karantina uygulamasına geçeceğiz. Bu süreci Güvenliğimiz İçin Kış Tatili olarak adlandırıyoruz" şeklinde konuşmuştu. - KİEV

Ukrayna, Aralık, Kabine, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da karantina belirlenen tarihten de öne çekebilir - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Denizli'de foseptiğe giren 3 işçi, egzozdan zehirlenerek hayatını kaybetti Türkiye Futbol Federasyonu, karantina süresini 14'ten 10 güne düşürdü Hem kavga ettiği karısını hem de kendilerini ayırmaya çalışan baldızını bıçakladı Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum Karşı yönden gelen otomobille başıboş inek kafa kafaya çarpıştı! İlginç kaza kamerada Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Mağdurlardan aldıkları paralarla fotoğraf çektiren dolandırıcılar yakalandı
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge         
15:43
15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu         
15:28
YouTube ve Gmail gibi birçok Google servisine erişim sorunu yaşanıyor YouTube ve Gmail gibi birçok Google servisine erişim sorunu yaşanıyor         
15:14
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi         
14:31
İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut         
14:20
Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşılarından 32 milyar dolar kazanması bekleniyor Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşılarından 32 milyar dolar kazanması bekleniyor         
14:08
KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi         
13:55
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu         
12:46
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez         
11:32
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı         
11:02
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 16:09:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'da karantina belirlenen tarihten de öne çekebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei