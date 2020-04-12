Ukrayna?da karantina ihlallerine drone'lu takip

Ukrayna Sağlık Bakanlığı , bugün sabah itibarıyla ülkede tespit edilen koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 2 bin 777'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e yükseldiğini, 89 hastanın da iyileştiğini duyurdu.

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Yasağı delen vatandaşların polisle sigara ve ekmek polemiği

Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi