Ukrayna'da karantina karşıtı protestolar devam ediyor - Son Dakika

Ukrayna'da, karantina karşıtları ve yazar kasa kullanma zorunluluğunu kabul etmeyen işletmeciler tarafından başlatılan gösteriler, 19'uncu gününde devam ediyor.

Ukrayna'da 1 Aralık'ta başkent Kiev'de Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan yeni karantina kurallarına ve küçük işletmelerin yazar kasa kullanımına geçiş zorunluluğu getiren yasaya karşı başlatılan gösteriler devam ediyor. Günlerdir devam eden gösteriler hükümet kanadında değerlendirmeye alındı. Bugün Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yöneticisi Andrey Yermak, göstericilerin taleplerini ve isteklerini dinlemek üzere Türkiye saatiyle 17.00'de göstericilerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Toplantıdan önce protestocular yine şehir meydanında bir araya geldi. Hükümet karşıtı sloganların atıldığı ve Ukrayna Milli Marşı'nın okunduğu gösteride polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Gösterilere Çerkassi, Dnipro, Harkov gibi bir çok şehirden protestocular da katıldı.

Ukrayna hükümeti, vergi ve şirket hareketlerinin denetimini daha doğru ve düzenli yapabilmek için özel ve küçük çaptaki şirketlere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yazar kasa kullanımını zorunlu hale getirmeyi öngören bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 8-24 Ocak arası Ukrayna genelinde karantina uygulamasına geçileceğini duyurmuştu.

Ukrayna'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen gösterilerde tansiyon yükselmiş, polis ile göstericiler arasında yaşanan arbedelerde 40 polis yaralanmıştı.

(İHA)