- Ukrayna'da karantina uygulaması yeniden başladı - Son Dakika

- Ukrayna'da karantina uygulaması yeniden başladı

KİEV - Ukrayna'da korona virüs vakalarının endişe verici düzeyde artması üzerine başkent Kiev'de batı bölgeleri için alınan karantina kararı yürürlüğe girdi. Kiev'de boş kalan cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve korona virüsün ülkede ilk tespit edildiği batı bölgelerinde karantina uygulamasına geri dönüldü. Hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 70'in üzerine çıktığı başkent Kiev'de ve diğer bölgelerde 20 Mart yerel saatle 00.00'da yürürlüğe giren karantina uygulaması 9 Nisan'a kadar uygulanacak. Başkentte hafta sonu halkın akın ettiği alışveriş merkezleri, eğlence mekanları ve panayır alanları boş kaldı. Hafta sonuna yasaklarla girilirken, Kiev sokakları sessizliğe büründü.

Karantina kapsamında sinema salonları, tiyatrolar, müzeler, konser salonları, spor salonları hizmet veremeyecek. Okullarda uzaktan eğitime geçilirken, kuaför salonları randevu ile çalışmaya başladı. Restoranlar ise yalnızca paket servisi ile hizmet veriyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saate 15 bin 292 yeni korona virüs vakası kaydedilirken, 4 bin 369 kişi hastaneye kaldırıldı. 5 bin 190 kişi virüsü yenerek iyileşirken, 260 kişi ise hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 535 bin 218'e, toplam can kaybı sayısı 29 bin 775'e ulaştı.