Ukrayna'da karantinanın sona ermesine rağmen protestolar devam ediyor - Son Dakika

Ukrayna'da karantinanın sona ermesine rağmen protestolar devam ediyor

28.01.2021 19:27

Ukrayna'da karantinanın sona ermesine rağmen karantina karşıtları ve yazar kasa kullanma zorunluluğunu kabul etmeyen işletmeciler, geçtiğimiz sene Aralık'tan bu yana protestolarına hız kesmeden devam ediyor.

Ukrayna'da karantinanın sona ermesine rağmen karantina karşıtları ve yazar kasa kullanma zorunluluğunu kabul etmeyen işletmeciler, geçtiğimiz sene Aralık'tan bu yana protestolarına hız kesmeden devam ediyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hükümet tarafından korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan karantina kararının 24 Ocak'ta sona ermesine rağmen karantina karşıtları ile küçük şirketler için yazar kasa kullanımı zorunluluğunu getiren yasa tasarısına karşı çıkanlar, geçtiğimiz sene 1 Aralık'ta başlattıkları protestolarına devam ediyor. Neredeyse 2 aydır devam eden protestolarda göstericiler, zaman zaman Ukrayna Meclisi binası önünde toplanırken, zaman zaman da şehrin merkezindeki Meydan Bölgesi'ni tercih ediyor.

Ukrayna'da protestolar sırasında etkisini gösteren kötü hava koşulları ise göstericilere engel olmadı. Kötü hava koşullarına rağmen göstericiler, bir araya gelerek yazar kasa kullanımını protesto etmek için tekrardan Meydan Bölgesi'nde toplandı. Meydan'da toplanan halka ise bedava gıda dağıtıldı.

"KARANTİNA VE YASAYA KARŞIYIZ"

Geçtiğimiz günlerde protestolara katılan ve ismini vermek istemeyen bir şahıs, "Karantina sınırlamalarının yanı sıra, yazar kasaya ilişkin kanun teklifine de karşıyız. Bir sürü sorun varken karantina ve yazar kasa ile uğraşmalarına tamamen karşıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna hükümeti, vergi ve şirket hareketlerinin denetimini daha doğru ve düzenli yapabilmek adına, özel ve küçük çaptaki şirketlere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yazar kasa kullanımını zorunlu hale getirmeyi öngören bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Öte yandan 8 Ocak'ta başlayan karantina uygulaması ise, 24 Ocak tarihi itibariyle sona ermiş ve tüm işletmelere özgürce kısıtlama olmadan çalışma hakkı tekrar doğmuştu. Fakat ülkede karantinanın bitmesine rağmen protestolar devam ediyor.

(İHA)

Ukrayna'da karantinanın sona ermesine rağmen protestolar devam ediyor
Ukrayna'da karantinanın sona ermesine rağmen protestolar devam ediyor
Ukrayna'da karantinanın sona ermesine rağmen protestolar devam ediyor
Ukrayna'da karantinanın sona ermesine rağmen protestolar devam ediyor

Karantina, Ukrayna, Aralık, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da karantinanın sona ermesine rağmen protestolar devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dehşet anları kamerada! Yol verme kavgasında kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı Şiddet yüzünden baba evine sığınan kadın, barışma vaadiyle kandırıldığı eşi tarafından katledildi Fenerbahçe'nin gündeminde olan Marega için Pinto da Costa'dan açıklama: Teklif almadık Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi Son Dakika! Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi
Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ilk kez olumlu şeyler söyledi Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ilk kez olumlu şeyler söyledi         
19:17
Estetiğin dozunu kaçıran Demi Moore'un son hali şoke etti Estetiğin dozunu kaçıran Demi Moore'un son hali şoke etti         
19:11
Ankara'da 'Acı su' parolasıyla sahte içki satan baba ve oğlu kıskıvrak yakalandı Ankara'da 'Acı su' parolasıyla sahte içki satan baba ve oğlu kıskıvrak yakalandı         
18:09
Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı         
17:53
İş insanı Kurtuluş'un cinayetinde kan donduran detaylar! Katil soğukkanlılıkla anlattı İş insanı Kurtuluş'un cinayetinde kan donduran detaylar! Katil soğukkanlılıkla anlattı         
17:25
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve eşinin tatil kaçamağına inceleme İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve eşinin tatil kaçamağına inceleme         
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti         
14:33
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı         
14:16
İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı         
14:13
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi         
13:14
Ölümüne sebep olan otomobilden kopan saç telleri çıktı Ölümüne sebep olan otomobilden kopan saç telleri çıktı         
12:58
Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı         
11:38
Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti         
10:56
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 20:27:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'da karantinanın sona ermesine rağmen protestolar devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei