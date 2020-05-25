Ukrayna'da kargo şirketine giden müşteriden sıradışı maske tepkisi - Son Dakika

Ukrayna'da kargo şirketine giden müşteriden sıradışı maske tepkisi

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çoğu ülkede olduğu gibi karantina önlemlerinin uygulandığı Ukrayna'da, bir kargo şirketinin şubesine maskesiz gelen bir müşteri görevliler tarafından uyarıldı.

Ukrayna'da kargo şirketine giden müşteriden sıradışı maske tepkisi, System.String[]

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çoğu ülkede olduğu gibi karantina önlemlerinin uygulandığı Ukrayna'da, bir kargo şirketinin şubesine maskesiz gelen bir müşteri görevliler tarafından uyarıldı. Müşteri ise iç çamaşarını maske yaparak yüzüne takmaya çalıştı, o anlar amatör kameralara yansıdı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kargo şirketinin şubesine giden bir müşteri tıbbi maske takmayarak karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle görevliler tarafından uyarıldı. Bunun üzerine tepki gösteren kadın, diğer müşterilerin ve çalışanların gözü önünde önce pantolonunu indirdi, ardından çıkardığı iç çamaşırını başına geçirerek yüzünü kapadı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. 12 Mart'tan bu yana karantina önlemlerinin uygulandığı Ukrayna'da normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilirken, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ise devam ediyor.

UKRAYNA'DA SON DURUM

Ukrayna'da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 21 bin 245'e yükselirken, 25 Mayıs itibariyle 623 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede şu ana kadar 7 bin 234 hastanın iyileştiği açıklandı. Ukrayna'da karantina uygulaması 22 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Koronavirüs, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 09:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da kargo şirketine giden müşteriden sıradışı maske tepkisi - Son Dakika

Son Dakika

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