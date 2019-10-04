Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da kargo uçağı acil iniş yaptı
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Ukrayna'da kargo uçağı acil iniş yaptı

3 saat önce

Ukrayna'da Kiev merkezli havayolu şirketine ait bir kargo uçağı, Lviv Havalimanı'na 1,5 kilometre mesafede acil iniş yaptı.

Ukrayna'da kargo uçağı acil iniş yaptı, System.String[]

Ukrayna'da Kiev merkezli havayolu şirketine ait bir kargo uçağı, Lviv Havalimanı'na 1,5 kilometre mesafede acil iniş yaptı.


Ukrayna'da Kiev merkezli havayolu şirketine ait Antonov-12 kargo uçağı, Ukrayna'da bulunan Lviv Danylo Halytskyi Uluslararası Havalimanı'ndan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta acil iniş yaptı. Dört motorlu uçağın, havaalanından 1,5 kilometre uzaklıktayken radardan kaybolduğu belirtildi. Acil iniş yapan uçakta yanma olmadığı, mürettebatın zarar almadan kurtulduğu aktarıldı. Yetkililer, acil inişin nedenini ise açıklamadı. - KİEV

Ukrayna, Lviv, Kiev, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:15 Kaynak: İHA
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