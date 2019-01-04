Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Katledilen Tıp Öğrencisinin Evinde Yas Var

Ukrayna'da Katledilen Tıp Öğrencisinin Evinde Yas Var

33 dakika önce

Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı üniversite öğrencisi iki kızdan Buket Yıldız'ın Hatay'daki ailesinin evinde büyük bir keder hakim.

Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı üniversite öğrencisi iki kızdan Buket Yıldız'ın Hatay'daki ailesinin evinde büyük bir keder hakim.

Tıp eğitimi almak için iki yıldır bulunduğu Harkov'da kız arkadaşıyla kaldığı evde ölü bulunan Yıldız'ın Samandağ ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki babaevine acı haber ulaştı.

Büyük üzüntü yaşayan aileyi yakınları ve komşuları ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletiyor.

Baba Levent Yıldız, AA muhabirine, kızının eğitim amacıyla Ukrayna'da bulunduğunu söyledi.

Kızıyla her gün telefonla konuştuklarını, son iki gündür kendilerini aramaması üzerine durumdan şüphelendiklerini belirten Yıldız, şunları anlattı:

"Kızım bizi aramamazlık yapmazdı. Ulaşamayınca oradaki yakınlarımıza haber verdik ve evlerine gittiklerinde kapıyı açanın olmadığını söylediler. Sonra polise haber verildi ve kapı kırılarak içeri girmişler, kızım ve arkadaşının cenazesiyle karşılaşmışlar. Buket benim tek kızım, aynı evi paylaştığı arkadaşı da İzmirli ve o da ailenin tek kızı. Çok üzgünüz. Olayın detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi alamadık ancak saplantılı bir Türk vatandaşı erkeğin onları rahatsız ettiği söylentilerini duyduk. Kızımız bu konu hakkında bize hiçbir şey anlatmadı."

Yıldız, İçişleri Bakanlığı yetkilileri ve Ukrayna'daki konsolosluk ilgilileriyle irtibat halinde olduklarını, cenaze işlemleriyle ilgili süreci hızlandırmaya çalıştıklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:01 Kaynak: AA

Ukrayna, Güncel
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