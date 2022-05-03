Ukrayna'da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Ukrayna'da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı

03.05.2022 22:27

- Ukrayna'da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı Ukrayna'nın Rivne kentinde akaryakıt kamyonu, otobüs ve otomobilin karıştığı kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

- Ukrayna'da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı

KİEV - Ukrayna'nın Rivne kentinde akaryakıt kamyonu, otobüs ve otomobilin karıştığı kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın Rivne kentindeki Dubensky ilçesine bağlı Sitnoye köyü yakınlarındaki yerel saatle 16.20'de Kiev-Chop karayolunda akaryakıt yüklü kamyon, otobüs ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Ulusal Polis tarafından yapılan açıklamada, çarpışmanın etkisiyle kazada araçların alev aldığını belirtilerek, ilk belirlemelere göre kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, yolun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Ukrayna'da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı
Ukrayna'da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı

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Akaryakıt, Katliam, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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