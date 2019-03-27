Ukrayna'da Kemer'e Yoğun İlgi

UITT 2019 25'inci Ukrayna Uluslararası Turizm Fuarı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de başladı. Rusya, Baltık ve Ukrayna bölgesinden en fazla turist ağırlayan ilçe olan Kemer de fuarda bir stant açtı.

UKRAYNALILAR AKIN ETTİ

Kemer Belediyesi, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği(KETOB) ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı(KETAV) işbirliğiyle açılan stantta; Kemer'in doğal güzellikleri, tarihi eser zenginliği, kaliteli turistik tesisleri, insanlarının misafirperverliği anlatılıyor. İlçeyi tanıtıcı çeşitli broşür ve promosyonların da dağıtıldığı Kemer standına Ukraynalı turizmciler ve seyahat acenteleri yoğun ilgi gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ile Ukrayna'dan bazı devlet yetkilileri de standı ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu.

"YENİ BİR REKOR BEKLİYORUZ"

Seçim çalışmaları nedeniyle bu yılki fuara katılamayan Kemer Belediye Başkanı ve KETAV Başkanı Mustafa Gül, "Ukrayna, Rusya ve Baltık bölgesindeki fuarlara büyük önem veriyoruz. Ruslar ve Ukraynalılar Kemer'i ikinci vatanları olarak görüyorlar ve bölgede katıldığımız bütün fuarlarda her zaman ziyaretçi akınına uğruyoruz. Kemer'imizde doğa turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi ve daha birçok alternatif turizm olanağı var. Bu geniş turizm seçeneklerimizi tüm fuarlarda anlatıyoruz. Rusya, Baltık ve Ukrayna bölgesinden ilçemize yönelik rezervasyonlarda önemli artış var. Bu sezon turizmde yeni bir rekora ulaşmayı bekliyoruz" diye konuştu.