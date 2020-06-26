Ukrayna'da Kırım Tatar Milli Bayrak Günü kutlandı - Son Dakika

Ukrayna'da Kırım Tatar Milli Bayrak Günü kutlandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kırım Tatar Milli Bayrak Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kırım Tatar Milli Bayrak Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Dışişleri Bakanlığındaki etkinliğe, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov katıldı.

Törende, Tatar Türklerine ait "Altın Tarak Tamgalı" bayrak göndere çekildi.

Kuleba, burada yaptığı konuşmada, Tatar bayrağının Ukrayna için önemli olduğunu belirterek, "Yasadışı işgal edilen Kırım'da kalan Tatarların haklarının korunması ve Kırım'ın işgalden kurtulması konusu bizim için her zaman öncelikli olacak." dedi.

Bakan Kuleba, Ukrayna ve Tatar bayrağının Kırım'da çekilmesi için mücadele edeceklerini dile getirdi.

KTMM Başkanı Refat Çubarov da günün önemine işaret ederek, "Ukrayna bayrağı ile Tatar bayrağının Kırım'da dalgalanmasının kaçınılmaz olduğundan eminim." ifadesini kullandı.

"Kırım Tatarları takibe ve ayrımcılığa maruz kalıyor"

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada ise Kırım Tatar bayrağının, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım için mücadeleyi simgelediği vurgulandı.

Açıklamada, "İşgal altında bulunan Kırım'da Tatarlar, Ukrayna'nın net pozisyonu nedeniyle takibe ve ayrımcılığa maruz kalıyor. Siyasi mahkumların birçoğu Kırım Tatarı'dır." ifadesine yer verildi.

Kırım Tatar Milli Bayrak Günü

Türklüğü temsil eden gök mavisi zemin üzerinde yer alan ve binlerce yıldır çeşitli Türk boylarında da kullanılan üç dişli ve altın sarısı rengindeki Tarak Tamga'nın yer aldığı Kırım Tatarlarının milli bayrağı, 26 Haziran 1991'de toplanan Kırım Tatar Milli Kurultayı'nda milli bayrak olarak kurultay salonlarına asılmıştı.

Kırım Tatar Milli Kurultayı, 2010'da 26 Haziran gününü Kırım Tatar Milli Bayrak Günü olarak ilan etmiş, o günden bu yana her yıl Kırım Tatar Milli Bayrak Günü kutlanmaya başlanmıştı.

Ukrayna, Tatar, Kırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da Kırım Tatar Milli Bayrak Günü kutlandı - Son Dakika

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