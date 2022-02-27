Ukrayna'da Kızılhaç tarafından oluşturulan merkezde ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor - Son Dakika

Kızılhaç tarafından oluşturulan merkezden detay

Ağlayarak yardım merkezinden çıkan bir sivil

Merkezdeki gönüllülerin ihtiyaç malzemelerini ayarlaması Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da Zaporijya kentinde, Kızılhaç tarafından oluşturulan merkezde ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor. Merkezde gönüllüler de görev alarak, ihtiyaç duyulan malzemelerin toplanmasını sağlıyor.