Ukrayna'da Kızılhaç tarafından oluşturulan merkezde ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor - Son Dakika
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Ukrayna'da Kızılhaç tarafından oluşturulan merkezde ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor

27.02.2022 22:43

Kızılhaç tarafından oluşturulan merkezden detay Ağlayarak yardım merkezinden çıkan bir sivil Merkezdeki gönüllülerin ihtiyaç malzemelerini ayarlaması Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da Zaporijya kentinde, Kızılhaç tarafından oluşturulan merkezde ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor.

Kızılhaç tarafından oluşturulan merkezden detay

Ağlayarak yardım merkezinden çıkan bir sivil

Merkezdeki gönüllülerin ihtiyaç malzemelerini ayarlaması Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da Zaporijya kentinde, Kızılhaç tarafından oluşturulan merkezde ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor. Merkezde gönüllüler de görev alarak, ihtiyaç duyulan malzemelerin toplanmasını sağlıyor.

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Zaporijya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da Kızılhaç tarafından oluşturulan merkezde ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor - Son Dakika


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