Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da kolejde yangın: 1 ölü, 19 yaralı
Son Dakika Güncel Ukrayna'da kolejde yangın: 1 ölü, 19 yaralı - Son Dakika

Ukrayna'da kolejde yangın: 1 ölü, 19 yaralı

6 saat önce

Ukrayna'nın Odessa şehrinde bulunan bir kolejde yangın çıktı.

Ukrayna'da kolejde yangın: 1 ölü, 19 yaralı, System.String[]

Ukrayna'nın Odessa şehrinde bulunan bir kolejde yangın çıktı. Yangın sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı açıklandı.

Ukrayna'nın sahil şehirlerinden Odessa'da 400 kişinin eğitim gördüğü bir kolejde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 7'sinin çocuk ve 5'inin itfaiyeci olduğu toplam 19 kişi ise yaralandı. Odessa Belediyesi tarafından yapılan açıklamalara göre, Troistkaya 25 adresinde bulunan 6 katlı bir kolejde çıkan yangında, kolejin 4 katı tamamen yandı. Yangın söndürme çalışmaları ve yaralıların hastaneye sevk edilişi halen sürüyor. Hastaneye kaldırılanlar arasında kolejde öğretmen olarak çalışan bir kadının ise hastanede hayatını kaybettiği doğrulandı. Odessa Ekonomi Pansiyon-Restoran Kolejinde ders saatinde çıkan ve 3 bin metrekarelik alana yayılan yangının devam etmesi halinde çatının çökme tehlikesi olduğu belirtiliyor.

Olay yerine 18 itfaiye aracı ve 70 itfaiyeci gönderildi. Söndürme çalışmalarının hala devam ettiği aktarıldı.

(İHA)

Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz dalgıca pedofili yakıştırması yapan Elon Musk, hakim karşısında
Foça'da çıkan yangında aynı aileden 2 kişi öldü Oğlunu sünnet ettirmek için topladığı 17 bin lira yangında kül oldu Ukrayna'da bir Türk vatandaşı donarak hayatını kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 22:27:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da kolejde yangın: 1 ölü, 19 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]