Ukrayna'da kopan troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı - Son Dakika

Ukrayna'da kopan troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
18.05.2021 11:16
Ukrayna'da troleybüs tellerini fark edemeyen ve tellere takılan otomobil havaya kalkarak, ters döndü.
Ukrayna'da troleybüs tellerini fark edemeyen ve tellere takılan otomobil havaya kalkarak, ters döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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Olay, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir otoyolda meydana geldi. Otoyolda hareket eden bir otomobil yoldan geçen bir başka tırın kopardığı troleybüs elektrik tellerine takıldı. Otomobil şaha kalkarak devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yerel medya, sürücünün alkollü olduğunu ve olayın şokuyla olay yerinden kaçmaya çalıştığını ancak polis tarafından yakalandığını aktardı.
- Ukrayna
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