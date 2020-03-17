Ukrayna'da Korona virüs vakası 14'e ölü sayısı ise 2'ye çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukrayna'da Korona virüs vakası 14'e ölü sayısı ise 2'ye çıktı - Son Dakika

Ukrayna'da Korona virüs vakası 14'e ölü sayısı ise 2'ye çıktı

22 dakika önce

Ukrayna makamlarından yapılan açıklamada, COVID-19'a bağlı vaka sayısının 14'e, buna bağlı olarak gerçekleşen ölü sayısının ise 2'ye çıktığı bildirildi.

Ukrayna'da Korona virüs vakası 14'e ölü sayısı ise 2'ye çıktı, System.String[]

Ukrayna makamlarından yapılan açıklamada, COVID-19'a bağlı vaka sayısının 14'e, buna bağlı olarak gerçekleşen ölü sayısının ise 2'ye çıktığı bildirildi.


Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada, "17 Mart 2020 itibariyle, Ukrayna'daki korona virüsü vaka sayısı 14'e çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Merkezi'nin edindiği test sonuçlarına göre; Çernovitskaya Bölgesi'nde 10, Jitomirskaya Bölgesi'nde 1, Kiev Bölgesi'nde 1 ve Kiev şehrinde 2 olmak üzere toplam 14 vaka mevcuttur. Çernovitskaya Bölgesi'nde yaşayan 33 yaşındaki COVID-19 hastası vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir. Bu ölüm vakasıyla birlikte virüse bağlı ölü sayısı 2'ye yükselmiştir" ifadeleri kullanıldı.


Ukrayna'da korona virüsüne bağlı ölüm vakası ilk kez 13 Mart'ta Jitomirskaya Bölgesi'nde gerçekleşmişti ve 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetmişti.


Öte yandan Ukrayna Milli Bankası'ndan yapılan açıklamayla, Ukrayna'da piyasadaki paraların bankalar aracılığıyla toplanarak iki hafta süreyle karantinaya alınacağı duyurulmuştu. - KİEV

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti İçişleri Bakanı Soylu, yurt dışından gelen yolcunun otobüsten indirilmesiyle ilgili açıklama yaptı: Gereği yapılıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti         
17:30
Pekin yönetiminden Trump'ın Pekin yönetiminden Trump'ın "Çin virüsü" paylaşımına cevap: ABD, Çin'i karalamaya çalışıyorlar         
16:38
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
12:57
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti         
11:49
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada         
08:48
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı         
08:22
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti         
07:58
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı         
15:39
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Karantinada olan Cristiano Ronaldo'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı Karantinada olan Cristiano Ronaldo'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı         
12:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 00:19:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'da Korona virüs vakası 14'e ölü sayısı ise 2'ye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]