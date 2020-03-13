Ukrayna'da korona virüsten ilk ölüm - Son Dakika
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Ukrayna'da korona virüsten ilk ölüm

29 dakika önce

Ukrayna'da 71 yaşındaki bir kadın korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ukrayna'da korona virüsten ilk ölüm, System.String[]

Ukrayna'da 71 yaşındaki bir kadın korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak hayatını kaybeden kadınla birlikte Ukrayna'da korona virüsten ilk ölümlü vaka gerçekleşmiş oldu.


Ukrayna'da korona virüs teşhisiyle hastanede tedavi gören 71 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Ülkenin orta kesimlerinde bulunan Radomyshl kenti sakini olduğu ifade edilen kadının 1 Mart'ta Polonya'dan Ukrayna'ya döndüğü belirtildi. İlk olarak Lviv kentinde akrabalarında kaldığı belirlenen kadının daha sonra kendi şehrine geçtiği, 3 Mart itibarıyla da kendisinde virüsün semptomlarının görülmeye başlandığı ifade edildi. Yapılan testler sonucu korona virüs teşhisi konularak dün hastanede tedavi altına alınan kadın bugün hayatını kaybetti. Kadının Ukrayna'ya döndükten sonra temasta bulunduğu 22 kişi ise gözetim altında tutuluyor.


Ülkede korona virüsten ilk ölümün gerçekleşmesinin ardından Ukrayna Savunma ve Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Oleksey Danilow yaptığı açıklamada korona virüsle mücadele kapsamında 48 saat sonra ülke sınırlarının tüm yabancılara kapatılacağını bildirdi. Danilow, Ukrayna vatandaşlarının ülkelerine dönmelerinde herhangi bir sorunla karşılaşmayacağını ifade ederken, sınırların şimdilik 29 Mart Pazar gününe kadar kapalı olacağını duyurdu. Bugüne kadar 3 kişide korona virüsü tespit edilen Ukrayna'da tüm okullar 3 Nisan'a kadar tatil edilmiş, tüm kitlesel etkinlikler de iptal edilmişti. - VARŞOVA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:19 Kaynak: İHA
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