Ukrayna'da Korona virüsü istihbarat servisine de sıçradı - Son Dakika

Ukrayna'da istihbarat servisinde görevli 3 personelde korona virüsü tespit edildi.

Ukrayna'nın Rovno şehrinde, Ukrayna İstihbarat Servisi'nde (SBU) görevli 3 kişiye yapılan korona virüsü testi pozitif çıktı. Rovno Bölgesel Yönetim Başkanı Sergey Podolin, "Korona virüs testi pozitif çıkan 3 SBU görevlisi hastaneye kaldırıldı. Görev yaptıkları istihbarat ofisleri ve temas kurmuş olabilecekleri diğer istihbarat görevlileri karantinaya alındı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamalara göre, ülke genelinde korona virüsü vakası bin 668'e, can kaybı ise 52'ye yükseldi.

(İHA)