Ukrayna'da korona virüsü paniği - Son Dakika
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Ukrayna'da korona virüsü paniği

6 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iki bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Ukrayna'da korona virüsü paniği, System.String[]

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iki bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.


Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından korona virüsüne dair yeni gelişmeleri paylaştı. Zelenskiy, "17 Mart'tan itibaren korona virüsün ilk görüldüğü Çernovitskaya ve Jitomirskaya bölgelerinde olağanüstü hal uygulamasına geçilecek. En fazla 10 kişilik grupların toplu olarak bir etkinlik, seremoni gerçekleştirmesine müsaade edilecek. Tüm kilise liderlerine de sesleniyorum, lütfen bu konuya anlayışlı yaklaşın. İnsan sağlığını ve hayatını tehlikeye atan bir durum söz konusu" dedi.


Zelenskiy, "Bakanlar Kurulu, korona virüsle mücadele için Uluslararası Para Fonu'ndan maddi yardım talebinde bulunacak. Çin'den edinilen tecrübelere göre alışılmadık sert önlemler almak virüsün üstesinden gelebiliyor ve hayat kurtarıyor. Diğer ülkelerin tecrübelerine bakıldığında şeffaf ve liberal önlemleri virüsün müttefiki sayabiliriz. O yüzden Ukraynalıların sağlığı ve hayatı için bu konuya sert ve alışılmadık şekilde tepki vereceğiz" ifadelerini kullandı.


17 Mart'tan itibaren ülkenin birçok yerinde karantina durumu son seviyeye çıkartılacak. Eczane, market, hastane, benzinlikler hariç diğer tüm eğlence mekanları, restoranlar, kafeler, spor salonları bir süreliğine hizmet veremeyecek. Ülkede ilk korona virüsü vakalarının görüldüğü Çernovitskaya'da 4, Jitomirskaya'da 1 olmak üzere toplam 5 korona vakası tespit edildi. Şu ana kadar virüse bağlı ölüm vakası ise 1 olarak açıklandı. - KİEV

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:18 Kaynak: İHA
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