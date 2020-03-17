Ukrayna'da korona virüsü paniği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukrayna'da korona virüsü paniği - Son Dakika

Ukrayna'da korona virüsü paniği

6 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iki bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Ukrayna'da korona virüsü paniği, System.String[]

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iki bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından korona virüsüne dair yeni gelişmeleri paylaştı. Zelenskiy, "17 Mart'tan itibaren korona virüsün ilk görüldüğü Çernovitskaya ve Jitomirskaya bölgelerinde olağanüstü hal uygulamasına geçilecek. En fazla 10 kişilik grupların toplu olarak bir etkinlik, seremoni gerçekleştirmesine müsaade edilecek. Tüm kilise liderlerine de sesleniyorum, lütfen bu konuya anlayışlı yaklaşın. İnsan sağlığını ve hayatını tehlikeye atan bir durum söz konusu" dedi.

Zelenskiy, "Bakanlar Kurulu, korona virüsle mücadele için Uluslararası Para Fonu'ndan maddi yardım talebinde bulunacak. Çin'den edinilen tecrübelere göre alışılmadık sert önlemler almak virüsün üstesinden gelebiliyor ve hayat kurtarıyor. Diğer ülkelerin tecrübelerine bakıldığında şeffaf ve liberal önlemleri virüsün müttefiki sayabiliriz. O yüzden Ukraynalıların sağlığı ve hayatı için bu konuya sert ve alışılmadık şekilde tepki vereceğiz" ifadelerini kullandı.

17 Mart'tan itibaren ülkenin birçok yerinde karantina durumu son seviyeye çıkartılacak. Eczane, market, hastane, benzinlikler hariç diğer tüm eğlence mekanları, restoranlar, kafeler, spor salonları bir süreliğine hizmet veremeyecek. Ülkede ilk korona virüsü vakalarının görüldüğü Çernovitskaya'da 4, Jitomirskaya'da 1 olmak üzere toplam 5 korona vakası tespit edildi. Şu ana kadar virüse bağlı ölüm vakası ise 1 olarak açıklandı.

(İHA)

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek         
23:40
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi         
21:58
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı         
21:43
Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu         
17:34
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı         
17:34
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu         
16:14
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil         
10:30
Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak         
08:55
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor         
08:46
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı         
08:13
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı         
07:48
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi 18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi         
00:58
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 06:50:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'da korona virüsü paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]