- Ukrayna'da korona virüsü paniği- 2 bölgede OHAL ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Ukrayna'da korona virüsü paniği- 2 bölgede OHAL ilan edildi - Son Dakika

- Ukrayna'da korona virüsü paniği- 2 bölgede OHAL ilan edildi

33 dakika önce

- Ukrayna'da korona virüsü paniği 2 bölgede OHAL ilan edildi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iki bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

- Ukrayna'da korona virüsü paniği

2 bölgede OHAL ilan edildi

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iki bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından korona virüsüne dair yeni gelişmeleri paylaştı. Zelenskiy, "17 Mart'tan itibaren korona virüsün ilk görüldüğü Çernovitskaya ve Jitomirskaya bölgelerinde olağanüstü hal uygulamasına geçilecek. En fazla 10 kişilik grupların toplu olarak bir etkinlik, seremoni gerçekleştirmesine müsaade edilecek. Tüm kilise liderlerine de sesleniyorum, lütfen bu konuya anlayışlı yaklaşın. İnsan sağlığını ve hayatını tehlikeye atan bir durum söz konusu" dedi.

Zelenskiy, "Bakanlar Kurulu, korona virüsle mücadele için Uluslararası Para Fonu'ndan maddi yardım talebinde bulunacak. Çin'den edinilen tecrübelere göre alışılmadık sert önlemler almak virüsün üstesinden gelebiliyor ve hayat kurtarıyor. Diğer ülkelerin tecrübelerine bakıldığında şeffaf ve liberal önlemleri virüsün müttefiki sayabiliriz. O yüzden Ukraynalıların sağlığı ve hayatı için bu konuya sert ve alışılmadık şekilde tepki vereceğiz" ifadelerini kullandı.

17 Mart'tan itibaren ülkenin birçok yerinde karantina durumu son seviyeye çıkartılacak. Eczane, market, hastane, benzinlikler hariç diğer tüm eğlence mekanları, restoranlar, kafeler, spor salonları bir süreliğine hizmet veremeyecek. Ülkede ilk korona virüsü vakalarının görüldüğü Çernovitskaya'da 4, Jitomirskaya'da 1 olmak üzere toplam 5 korona vakası tespit edildi. Şu ana kadar virüse bağlı ölüm vakası ise 1 olarak açıklandı.

- Ukrayna'da korona virüsü paniği- 2 bölgede OHAL ilan edildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi         
20:33
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı         
17:34
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti         
16:41
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi         
12:00
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi         
11:42
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım         
11:30
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak         
08:55
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 23:57:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Ukrayna'da korona virüsü paniği- 2 bölgede OHAL ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]