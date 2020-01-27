Ukrayna'da korona virüsü şüphesi: 1 kişi karantinada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukrayna'da korona virüsü şüphesi: 1 kişi karantinada - Son Dakika

Ukrayna'da korona virüsü şüphesi: 1 kişi karantinada

7 saat önce

Ukrayna'da 1 kişinin korona virüsü taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındığı öğrenildi.

Ukrayna'da korona virüsü şüphesi: 1 kişi karantinada, System.String[]

Ukrayna'da 1 kişinin korona virüsü taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındığı öğrenildi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya ülkelerine yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Ukrayna'da 1 kişinin karantinaya alındığı bildirildi. Lviv Bölge Laboratuarı Başkan Yardımcısı Aleg Kogut yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Livov şehrinde bir kişi, kendisinde korona virüsü bulgularına rastlanıldığı için hastanede özel bir bölümde karantina altına alındı. Şahısta yüksek ateş, öksürük ve yorgunluk gibi korona virüsü belirtileri bulunmaktadır. Yaptığımız analizlere dair sonuçları, yurtdışında özel bir laboratuvardaki incelemeden sonra öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.


Karantinaya alınan şahsın Çin'de üniversite öğrencisi olduğu ve 27 Ocak Pazartesi sabahında memleketi Lviv'e geldiği ifade edilirken hastanın irtibat kurduğu kişilerin üzerinde yapılacak olan araştırmalara yönelik çalışmaların devem ettiği belirtildi.


Öte yandan Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk bir açıklama yapmış ve yaptığı açıklamasında, "Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkileyen virüsle ilgili Sağlık Bakanlığı kontrolünde bir kriz masası oluşturuldu. Bu durumla ilgili alınması gereken kararları aldık. Son günlerde Dünya Sağlık Örgütü ile sürekli irtibat halindeyiz. Bugün itibariyle bu virüs, Ukrayna'da 1 kişi de dahi gözlemlenmiş değil ve endişelenecek bir şey yok. Birçok devlet organıyla görüşmeler yapılacak ve sınır kapılarında önlemler alınacak" ifadelerini kullanmıştı. - KİEV

Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Wuhan, Lviv, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Trump'tan yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifi Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 06:15:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'da korona virüsü şüphesi: 1 kişi karantinada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]