Ukrayna'da koronavirüs fırsatçılığı: Sahte ilaç satışı, dezenfeksiyon yalanı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ukrayna'da koronavirüs fırsatçılığı: Sahte ilaç satışı, dezenfeksiyon yalanı - Son Dakika Dünya

Ukrayna'da koronavirüs fırsatçılığı: Sahte ilaç satışı, dezenfeksiyon yalanı

6 saat önce

Dünya genelinde koronavirüsle (Covid-19) mücadele tüm hızıyla sürerken, birçok ülkede olduğu gibi Ukrayna'da da salgını fırsata çevirmek isteyenler ortaya çıktı.

Ukrayna'da koronavirüs fırsatçılığı: Sahte ilaç satışı, dezenfeksiyon yalanı, System.String[]

Dünya genelinde koronavirüsle (Covid-19) mücadele tüm hızıyla sürerken, birçok ülkede olduğu gibi Ukrayna'da da salgını fırsata çevirmek isteyenler ortaya çıktı.

Ukrayna'da bazı kişilerin, internette ve ilan asarak 'koronavirüs ilacı' sattıkları iddiasıyla halkı aldatmaya çalışması tepki çekti. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, vatandaşları şüpheli ilaçları satın almamaları konusunda uyardı.

Halkın koronavirüsle ilgili yaşadığı endişeleri fırsata çevirmek isteyen bazı kişilerin ise dezenfeksiyon hizmeti adı altında özel kıyafetlerle evlerine girdikleri kişilerin paralarını ve değerli eşyalarını çaldıkları uyarısı yapılıyor. Bazı dolandırıcıların ise evlerine gıda ürünü servisi yaparak yardım etmeyi önerdikleri yaşlılardan para alarak ortadan kayboldukları belirtiliyor.

ÜLKEDE VAKA SAYISI 16'YA ÇIKTI

Öte yandan Ukrayna'da 2 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği açıklandı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Kiev ve Donetsk illerinde birer yeni koronavirüs vakası kaydedildiğini duyurdu. Böylece ülke genelinde virüse yakalandığı belirlenen kişilerin sayısı 16'ya yükseldi. Ülkede koronavirüse yakalandığı tespit edilen kişiler arasında 6 aylık, 22 aylık ve 10 yaşında 3 çocuk da bulunuyor.

Ukrayna'da 33 ve 71 yaşlarında 2 kadın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.


Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:31 Kaynak: DHA

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