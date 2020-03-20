Ukrayna'da koronavirüs kaynaklı 3'üncü ölüm - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ukrayna'da koronavirüs kaynaklı 3'üncü ölüm - Son Dakika Dünya

Ukrayna'da koronavirüs kaynaklı 3'üncü ölüm

13 dakika önce

Ukrayna'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, vaka sayısı ise 26'ya yükseldi.

Ukrayna'da koronavirüs kaynaklı 3'üncü ölüm, System.String[]

Ukrayna'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, vaka sayısı ise 26'ya yükseldi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İvano-Frankivsk kentinde bir kadın hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkedeki toplam vaka sayısının da 26'ya yükseldiği bildirildi.Ukrayna'da şu ana kadar Çernovtsi'de 15, Jitomir'de 2, Kiev'de 5, Mariupol'de 1, Dnipro'da 2, İvano-Frankivsk'te 1 vaka tespit edildi. Ülkede koronavirüse yakalandığı tespit edilen kişiler arasında altı aylık, 22 aylık ve 10 yaşında üç çocuk da bulunuyor.


Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:25 Kaynak: DHA
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