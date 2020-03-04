Ukrayna'da koronavirüs taşıyan kişinin eşine komşularından tepki - Son Dakika
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Ukrayna'da koronavirüs taşıyan kişinin eşine komşularından tepki

6 saat önce

Ukrayna'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen hastanın eşi, komşularının tepki göstermesi üzerine güvenlik güçleri tarafından koruma altına alındı.

Ukrayna'da koronavirüs taşıyan kişinin eşine komşularından tepki, System.String[]

Ukrayna'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen hastanın eşi, komşularının tepki göstermesi üzerine güvenlik güçleri tarafından koruma altına alındı.

Ukrayna'nın Çernovtsi kentinde koronavirüs taşıyan kişinin tedavi gördüğü hastanenin önünde toplanan komşuları, hastanın eşinin eve gitmesine izin verilmemesi talebiyle gösteri düzenledi. Yapılan testlerde koronavirüs taşımadığı belirlenen kadının evine gitmesi üzerine ise komşularının protestosuna maruz kaldığı belirtildi. Yetkililer, kadının koruma altına alındığını ve bulunduğu adresin güvenlik gerekçesiyle açıklanmadığını duyurdu.

Koronavirüse yakalandığı belirtilen kişinin kısa süre önce İtalya'dan Ukrayna'ya seyahat eden bir erkek olduğu açıklanmıştı.

DSÖ: UKRAYNA'DA KORONAVİRÜS VAKALARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ukrayna Temsilcisi Jarno Habicht, Ukrayna'da koronavirüs vakalarında artış yaşanmasının beklendiğini açıkladı. Ukrayna'nın koronavisün yayılmasına karşı koyabilecek imkanlara sahip olduğunu belirten yetkili, vatandaşlara maske takmaları, ellerini sık yıkamaları, hasta olmaları halinde evden dışarı çıkmamaları uyarılarında bulundu.

Ukrayna'da kısa süre önce Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen vatandaşların ülkeye getirilmesinin ardından protestolar düzenlenmiş, göstericilerle polis arasında çıkan arbedede 10 kişi yaralanmış, Çin'den gelen kişilerin otobüslerini taşlayan bazı kişiler gözaltına alınmıştı.


Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:38 Kaynak: DHA
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