Ukrayna'da koronavirüs taşıyıcı annelerin doğurduğu bebekleri ailelerinden ayırdı - Son Dakika
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Ukrayna'da koronavirüs taşıyıcı annelerin doğurduğu bebekleri ailelerinden ayırdı

6 saat önce

Ukraynalı taşıyıcı annelerden dünyaya gelen onlarca bebek, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışındaki ebeveynlerine ulaştırılamayınca toplu halde Kiev'deki bir otele yerleştirildi.

Ukrayna'da koronavirüs taşıyıcı annelerin doğurduğu bebekleri ailelerinden ayırdı, System.String[]

Ukraynalı taşıyıcı annelerden dünyaya gelen onlarca bebek, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışındaki ebeveynlerine ulaştırılamayınca toplu halde Kiev'deki bir otele yerleştirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de özel bir klinik, taşıyıcı annelerden dünyaya gelen ve ülke sınırları kapalı olduğu için yurt dışındaki ailelerinin teslim alamadığı 46 bebeği toplu halde bir otele yerleştirdi. Bebeklerin ailelerinin ABD, İtalya, İspanya, İngiltere, Çin, Fransa ve Almanya'da olduğu belirtildi.

'BEBEKLERE ÇOK İYİ BAKIYORUZ'

Elde kalan bebekler ailelerini bir otelde bekliyor. Otel yetkilileri, bebeklerin pedagogların gözeteminde tutulduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Bebeklerle yakından ilgilenen klinik doktorları, bebekleri hergün görüntülü aramayla aileleriyle görüştürdüklerini vurguladı. Klinik görevlileri, bebeklerin bakımıyla yakından ilgilendikleri, mamalarını, banyoları ve hatta masajlarını bile yaptıklarını ifade etti. Bebeklerini bekleyen aileler, bebeklerinin bakımıyla ilgili hergün bilgi alıyor ve gelişmelerini izliyor.

AVRUPA'NIN TAŞIYICI ANNELİK BAŞKENTİ

Taşıyıcı anne arayan ailelere tavsiyelerde bulunan yardım kuruluşu Families Through Surrogacy adlı Sydney merkezli yardım kuruluşundan Sam Everingham Ukrayna'da taşıyıcı anneliğe talebin "Sadece son birkaç yılda yüzde 1.000 arttığını" söylüyor. Ukrayna'yı çekici kılan taşıyıcı anneliğin yasal olmasının yanı sıra liberal kanunları. Gebeliğin başladığı andan itibaren çocuk sahibi olmak isteyen çiftler yasal olarak biyolojik anne baba kabul ediliyor ve taşıyıcı annenin alabileceği paraya bir sınır koyulmuyor. Bu durum da kadınların taşıyıcı annelik için kendi fiyatlarını belirlediği bir serbest piyasa oluşturuyor.

"BEBEKLER KONTROLSÜZCE YURT DIŞINA ÇIKARILIYOR"

Ukrayna'da taşıyıcı annelikle ilgili düzenleyici tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizen yetkili, "Yabancı ülke vatandaşlarına bu tür hizmetlerin sağlanması, her şeyden önce çocuk haklarının ihlaline ve Ukrayna'nın kendi vatandaşlarının haklarını koruyamamasına yol açabilir. Yasal düzenlemeler yapılarak, taşıyıcı annelik yöntemiyle üreme teknolojilerinin kullanımına, yalnızca Ukrayna vatandaşları için izin verilmesi gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

Ukraynalı güvenlik güçlerine, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerine seslenen Denisova, yeni doğan bebeklerin kontrolsüz olarak yurt dışına çıkarılmasının önüne geçilmesi çağrısı yaptı.


Ukrayna, Bebek, Kiev, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 01:48 Kaynak: DHA


Son Dakika

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