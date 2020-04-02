Ukrayna'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Ukrayna'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde, başkent Kiev'in ana caddeleri ve meydanlarının boş olduğu gözlendi. Dışarı çıkan Ukraynalıların ise genellikle maske taktığı görüldü.