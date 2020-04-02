Ukrayna'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Ukrayna'da koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Ukrayna'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde, başkent Kiev'in ana caddeleri ve meydanlarının boş olduğu gözlendi.
Ukrayna'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde, başkent Kiev'in ana caddeleri ve meydanlarının boş olduğu gözlendi. Dışarı çıkan Ukraynalıların ise genellikle maske taktığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:37 Kaynak: AA
Son Dakika Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı