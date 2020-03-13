Ukrayna'da koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
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Ukrayna'da koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi

6 saat önce

Ukrayna'da 2 kişide daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve vaka sayısının 3'e yükseldiği bildirildi.

Ukrayna'da koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi, System.String[]

Ukrayna'da 2 kişide daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve vaka sayısının 3'e yükseldiği bildirildi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı Basın Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Jitomir ve Çernovtsi illerinde virüse yakalanan iki kişinin tespit edildiği belirtildi.

Jitomir'de yaşlı bir kadının, Çernovtsi'de ise eşi İtalya'dan dönen 64 yaşındaki bir erkeğin test sonuçlarının pozitif çıktığı duyurulan açıklamada, hastalarla temas ettikleri belirlenen kişilerin de gözlem altına alındığı açıklandı.

VİRÜSE YAKALANAN KADIN KİLİSEYE GİTTİ

Ukrinform ajansına bilgi veren Jitomir İl Laboratuvar Merkezi Müdürü Zinoviy Paramonov, hastalığının ilk belirtileri 3 Mart'ta ortaya çıkan yaşlı kadının 8 Mart'ta kilise gittiğinin belirlendiğini, bu nedenle kentte Covid-19'a yakalananların sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Jitomir Valiliği Sağlık Dairesi Müdürü Mikola Suslik, Covid-19  tespit edilen yaşlı hastanın 1 Mart tarihinde Polonya'dan Ukrayna'nın Lviv, ardından Jitomir kentine geldiği bilgisini verdi.

Ukrayna'da ilk vaka 3 Mart tarihinde Çernovtsi kentinde, İtalya'dan dönen bir erkek hastada tespit edilmişti.

Ukrayna genelinde  Perşembe gününden itibaren 3 hafta süreliğine tüm eğitim kurumları tatil edilirken, geçici olarak kara sınır kapılarının kapatılması, toplu etkinliklerin yasaklanması, eğlence merkezlerinin faaliyetlerinin durdurulması ve futbol karşılaşmalarının seyircisiz oynanması kararlaştırıldı.

Fotoğraf: Çernovtsi kentinde virüse yakalanan 64 yaşındaki hasta


Jitomir, Ukrayna, İtalya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:58 Kaynak: DHA
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