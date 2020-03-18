Ukrayna'da koronavirüsten ikinci ölüm - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ukrayna'da koronavirüsten ikinci ölüm - Son Dakika Dünya

Ukrayna'da koronavirüsten ikinci ölüm

6 saat önce

Ukrayna'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 33 yaşındaki bir kadın hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'da koronavirüsten ikinci ölüm, System.String[]

Ukrayna'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 33 yaşındaki bir kadın hastanın hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Çernotvsi kentinde koronavirüs tespit edilen bir kadın hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Çernovtsi'de ayrıca 10 yaşında, 22 aylık ve 6 aylık üç çocuk ile 31 ve 18 yaşlarında iki kişide virüs tespit edildiği bildirildi. Tüm hastaların daha önceki bir vakayla temas eden kişiler olduğu belirtildi. Çernovtsi'de daha önce Polonya'dan gelen 71 yaşındaki bir kadın koronavirüs sebebiyle hasta hayatını kaybetmişti. Ukrayna'da şu ana kadar Çernovtsi'de 10, Jitomir'de 1, Kiev'de 3 kişi olmak üzere toplam 14 koronavirüs vakası tespit edildi.


Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:31 Kaynak: DHA

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