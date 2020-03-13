Ukrayna'da koronavirüsten ilk ölüm - Son Dakika
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Ukrayna'da koronavirüsten ilk ölüm

6 saat önce

Ukrayna'da, 71 yaşındaki bir kadın hasta koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ukrayna'da koronavirüsten ilk ölüm, System.String[]

Ukrayna'da, 71 yaşındaki bir kadın hasta koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ukrayna'da koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Sağlık Bakanlığı Basın Servisi, Jitomir iline bağlı Radomiş kasabasında tedavi görev 71 yaşındaki kadın hastanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Hayatını kaybeden kişinin, 1 Mart tarihinde Polonya'dan Ukrayna'nın Lviv, ardından Jitomir kentine geldiği ve 12 Mart tarihinde koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındığı belirtildi.

Hastalığının ilk belirlileri 3 Mart'ta ortaya çıkan yaşlı kadının, erken evrede sağlık kuruluşuna başvurmamasının durumunun ağırlaşmasında etkisi olduğu kaydedildi.


Jitomir, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:54 Kaynak: DHA
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