Ukrayna'da koronavirüsten iyileşenlerde rekor artış - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ukrayna'da koronavirüsten iyileşenlerde rekor artış - Son Dakika Dünya

Ukrayna'da koronavirüsten iyileşenlerde rekor artış

6 saat önce

Ukrayna'da koronavirüs (Covid 19) salgınının başladığı zamandan bu yana ilk kez, son 24 saatte iyileşenlerin sayısının, vaka sayısından fazla olduğu açıklandı.

Ukrayna'da koronavirüsten iyileşenlerde rekor artış, System.String[]

Ukrayna'da koronavirüs (Covid 19) salgınının başladığı zamandan bu yana ilk kez, son 24 saatte iyileşenlerin sayısının, vaka sayısından fazla olduğu açıklandı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde iyileşen hasta sayısının önceki günlere göre rekor düzeyde artarak 427'ye yükseldiği, buna karşılık yeni vaka sayısının, önceki günlere göre azalarak, 422'ye gerilediği belirtildi. Açıklamada, Ukrayna'da toplam vaka sayısının 16847 olduğu, toplam iyileşen sayısının 4143'e, toplam vefat sayısının ise, son 24 saatte 17 kişi artarak 456'ya yükseldiği kaydedildi.

UÇAK SEFERLERİ TEMMUZ AYINDA BAŞLAYACAK

Ukrayna'da koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu yerlerin başında, Avrupa'da mevsimlik işçi olarak çalışan kişilerin yaşadığı Batı Ukrayna illeri ile, başkent Kiev bulunuyor. Ukrayna yönetimi, şehirler arası yolcu taşımacılığını Haziran ayında, Uluslar arası uçak seferlerini ise, temmuz ayında başlatmayı planlıyor. Ukrayna Cumhutbaşkanı Volodimir Zelenski, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'da karantina önlemlerinin 22 Mayıs'tan itibaren yumuşatılacağını bildirmişti.


Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 11:24 Kaynak: DHA


Son Dakika

İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi Doktorluğa dönen güzellik kraliçesini hastanede yıkan manzara Milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım         
18:00
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti         
17:49
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar         
17:43
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:36
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı         
17:36
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti         
17:09
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı         
16:58
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi         
16:44
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz         
16:34
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi         
16:34
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu         
16:33
Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz? Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz?         
16:17
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı 12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
16:11
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı         
16:09
Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu         
16:06
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı? 6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?         
15:58
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada         
15:52
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı         
15:48
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz         
15:44
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı         
15:31
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
15:08
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi         
15:07
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:42
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı         
14:38
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi         
14:33
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti         
14:33
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza         
14:30
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi         
14:30
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi         
14:29
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 18:11:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'da koronavirüsten iyileşenlerde rekor artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]