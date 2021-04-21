Ukrayna'da Kovid-19'a karşı karantina uygulaması 30 Haziran'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Ukrayna'da Kovid-19'a karşı karantina uygulaması 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Bakanlar Kurulu, Kovid-19 salgınına karşı uygulanan karantinanın 30 Haziran'a kadar uzatılması yönünde karar aldı. Salgının durumuna göre bölgelerin "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılan ülkede, bölgelerdeki vaka sayısına göre uyarlanmış karantina kapsamında farklı tedbirler uygulanıyor. Son 24 saatte 12 bin 162 Kovid-19 vakasına rastlanan ülkede, 17 Şubat'ta, karantina uygulaması 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

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