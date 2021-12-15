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Ukrayna'da Kovid-19'a yönelik uygulanan tedbirlerin süresi 31 Mart'a uzatıldı - Son Dakika

Ukrayna'da Kovid-19'a yönelik uygulanan tedbirlerin süresi 31 Mart'a uzatıldı

15.12.2021 15:54
Ukrayna'da Kovid-19'a yönelik uygulanan tedbirlerin süresi 31 Mart'a uzatıldı

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bölgelere göre farklı uygulanan tedbirlerin süresinin 31 Mart 2022'ye kadar uzatılmasına karar verildi.

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bölgelere göre farklı uygulanan tedbirlerin süresinin 31 Mart 2022'ye kadar uzatılmasına karar verildi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, kabine toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ülkede yetişkin nüfusun yüzde 40'tan fazlasının iki doz Kovid-19 aşısı olduğunu aktardı.

Aşılanan nüfus oranının yüzde 70'i geçene kadar salgın tedbirlerine uymak zorunda olduklarını ifade eden Şmıgal, hükümetin bölgelere göre uyarlanmış tedbirlerin süresini 31 Mart'a kadar uzattığını belirtti.

Ukrayna'da salgının durumuna göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılıyor ve kırmızı bölgede en katı, yeşil bölgede en hafif tedbirler uygulanıyor.

Kovid-19 aşı sertifikası, negatif PSR testi ya da hastalığı atlatmış olduklarına dair belgesi olanlar tedbirlerden muaf tutuluyor.

Ülkede eylülde tekrar artmaya başlayan vakalar, 4 Kasım'da 27 bin 377 vaka tespit edilmesiyle en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Son 24 saatte 8 bin 109 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 12 milyondan fazla kişiye 2 doz aşı yapıldı.

31 Mart, Ukrayna, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da Kovid-19'a yönelik uygulanan tedbirlerin süresi 31 Mart'a uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da Kovid-19'a yönelik uygulanan tedbirlerin süresi 31 Mart'a uzatıldı - Son Dakika
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