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Ukrayna'da Kovid-19 aşısı yaptırmayan memur ve öğretmenler işten uzaklaştırılacak - Son Dakika

Ukrayna'da Kovid-19 aşısı yaptırmayan memur ve öğretmenler işten uzaklaştırılacak

08.11.2021 15:29
Ukrayna'da Kovid-19 aşısı yaptırmayan memur ve öğretmenler işten uzaklaştırılacak

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmamış devlet memurları ve öğretmenler bugünden itibaren işten uzaklaştırılacak.

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmamış devlet memurları ve öğretmenler bugünden itibaren işten uzaklaştırılacak.

Sağlık Bakanlığının öncesinde almış aldığı karara göre, 8 Kasım'a kadar devlet görevlileri ve öğretmenlerin aşılanmaları gerekiyor.

Aşı olmayanlar işlerinden ücretsiz şekilde uzaklaştırılacak.

Aşıya uygun olmayan kişiler bu durumdan muaf olacak.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Ülkede salgının durumuna göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılırken, kırmızı bölgede en katı, yeşil bölgede en hafif tedbirlerin uygulandığı ülkedeki pek çok yer, kırmızı bölge durumunda.

Başkent Kiev'de artan vakalar nedeniyle, 1 Kasım'dan itibaren kırmızı bölge durumuna geçilmiş ve şehirde tedbirler artırılmıştı.

Ülkede 4 Kasım'da vaka sayısı 27 bin 377 artarak şimdiye kadar görülen günlük en yüksek seviyeye çıkmıştı.

COVIRAN Bereket, Ukrayna, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da Kovid-19 aşısı yaptırmayan memur ve öğretmenler işten uzaklaştırılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da Kovid-19 aşısı yaptırmayan memur ve öğretmenler işten uzaklaştırılacak - Son Dakika
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